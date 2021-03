Disco Elysium The Final Cut, data di uscita: l'annuncio è in arrivo

Acclamato dal pubblico e dalla critica, vincitore di molteplici riconoscimenti - incluse diverse statuette ai The Game Awards - e grande successo della scena videoludica indie, Disco Elysium è pronto a fare ritorno sul mercato in un'edizione rivista ed ampliata.

Oltre ad arricchire l'esperienza sugli hardware già supportati, quest'ultima accompagnerà il GDR su una vasta selezione di nuove piattaforme. Le prime ad accogliere Disco Elysium The Final Cut saranno PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia e PC. Per queste ultime, il team di ZA/UM aveva indicato come finestra di lancio il marzo 2021: con il mese ormai avviato, tuttavia, non sono ancora giunte comunicazioni più precise.

A rassicurare i fan a distanza di diverso tempo dall'annuncio di Disco Elysium The Final Cut ci ha tuttavia pensato la piccola software house, tramite il canale Discord ufficiale. Sulle sue pagine, ZA/UM ha infatti reso noto che la data di uscita della nuova versione di Disco Elysium sarà annunciata nel corso di questa settimana. Entro pochi giorni, dunque, sarà possibile apprendere quanto tempo ancora sarà necessario attendere prima di potersi immergere in questo suggestivo RPG.



Ricordiamo, che Disco Elysium The Final Cut arriverà anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch. In questo caso, però, la finestra di lancio indicata da ZA/UM corrisponde all'estate 2021.