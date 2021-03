Disco Elysium The Final Cut disponibile: problemi di performance su PS5

Tenendo fede all'annuncio della data di lancio di Disco Elysium: The Final Cut, gli sviluppatori di ZA/UM propongono al pubblico la versione rivista e ampliata del loro RPG dei record.

Dopo che il titolo di debutto della software house si è guadagnato grande successo di pubblico e critica, la produzione indie raggiunge ora nuove piattaforme, approdando su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia. Sembra tuttavia che il debutto del gioco su console Sony non sia andato del tutto liscio, almeno stando alle segnalazioni degli appassionati attivi su PS5. Il noto forum Reddit ha infatti rapidamente accolto diversi thread dedicati a problemi di performance riscontrati in Disco Elysium: The Final Cut.



I giocatori, in particolari, lamentano improvvisi e importanti cali di frame già nel corso delle prime ore dell'esperienza. A questi si accompagnerebbero inoltre problematiche nella ricezione degli input di comando originati dal controller. Infine, gli utenti Reddit riferiscono di essersi imbattuti in diversi bug. Alle segnalazioni di problematiche, tuttavia, si contrappone anche l'esperienza di chi, pur attivo su PlayStation 5, non sembra star riscontrando problemi gravi.



In attesa di eventuali dichiarazioni da parte di ZA/UM, sulle pagine di Everyeye è disponibile un breve estratto di gameplay di Disco Elysium: The Final Cut.