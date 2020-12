Disco Elysium The Final Cut su PC e console: trailer, dettagli e finestra di lancio

A breve distanza dall'avvio dello show, ZA/UM aveva anticipato la presenza di Disco Elysium ai The Game Awards 2020: la promessa è stata mantenuta e ha portato con sé una grande sorpresa!

La software house indipendente ha infatti annunciato ufficialmente Disco Elysium: The Final Cut, edizione definitiva dell'acclamato RPG. Con la nuova edizione, il titolo ritorna su PC e raggiunge finalmente per la prima volta anche i lidi dell'universo console. Direttamente in anteprima a questa news trovate il reveal trailer dedicato, che introduce le principali caratteristiche dell'edizione:

Nuove Quest Politica Vision, con una nuova area;

Doppiaggio integrale per ogni dialogo;

Giocabilità migliorata, con pieno supporto al controller;

Personalizzazione estetica e delle abilità del personaggio;

Manca al momento una data di lancio precisa, ma Disco Elysium: The Final Cut resta atteso per il marzo 2021 su PC, Google Stadia, PlayStation 4 e PlayStation 5. Nel corso dell'estate 2021, il gioco approderà anche su Xbox Series X e Nintendo Switch. Il team di ZA/UM ha confermato la possibilità per tutti i possessori del gioco originale di accedere gratuitamente alla versione ampliata e migliorata tramite upgrade gratuito. Coloro che acquisteranno il gioco di ruolo per la prima volta potranno approfittare fin dalla prima partita delle novità.



Per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Disco Elysium redatta in occasione del lancio del titolo su PC.