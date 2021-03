Disco Elysium The Final Cut, niente rating in Australia: classificazione rifiutata

Direttamente dall'Oceania giunge qualche grattacapo per il team di sviluppo di ZA/UM, con la software house in procinto di pubblicare la versione definitiva e ampliata della sua opera prima.

L'ente di classificazione australiano ha infatti rifiutato di attribuire un rating a Disco Elysium: The Final Cut, riedizione ampliata e arricchita dell'acclamato RPG. Ampiamente noto nell'industria videoludica per la propria rigidità e severità, l'Australian Classification Board ha negato alla produzione la possibilità di approdare nel mercato nazionale. Alle radici della scelta, motivazioni che già avevano spinto a decisioni simili per altri videogiochi.

Nello spiegare il provvedimento, l'ente governativo ricorda infatti come il National Classification Code australiano preveda il rifiuto di attribuzione di un rating nei casi in cui un videogioco includa riferimenti o dipinga situazioni connesse a "sesso, abuso di droghe o tossicodipendenza, crimini, violenza o atti orrendi o ripugnanti che rappresentino un'offesa agli standard in termini di moralità, decenza e decoro così come generalmente accettati dalla popolazione adulta". Non sempre il verdetto del Rating Board è inappellabile: sovente, apportare alcune modifiche mirate all'edizione australiana si è rivelato sufficiente per convincere l'ente ad attribuire un 18+ alla propria produzione.



In attesa di aggiornamenti, ricordiamo che la data di lancio di Disco Elysium: The Final Cut è stata annunciata per Google Stadia, PC e console Sony. Il gioco è atteso anche su Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch nel corso dell'anno. Per quanto riguarda il futuro, ZA/UM non ha escluso altri giochi ambientati nel mondo di Disco Elysium.