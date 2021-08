Disco Elysium The Final Cut su Switch e Xbox: spunta il rating PEGI, l'uscita è imminente?

Sul sito ufficiale del PEGI, la scheda sulle classificazioni di Disco Elysium The Final Cut ha ricevuto un importante aggiornamento con il rating delle versioni Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.

Con questa valutazione, quindi, l'ente preposto alla certificazione dei videogiochi destinati alla commercializzazione nei Paesi dell'Unione Europea contribuisce a rafforzare l'ipotesi del lancio imminente della Final Cut del capolavoro ruolistico di ZA/UM su console Nintendo e Microsoft.

Già disponibile da marzo su PS4, PS5 e Google Stadia, Disco Elysium The Final Cut apporta tutta una serie di migliorie, di aggiunte e di ottimizzazioni al titolo originario, come il supporto alla risoluzione 4K a 60fps su Xbox Series X e un audio surround ulteriormente affinato.

Sul fronte dei contenuti, The Final Cut porta in dote delle missioni inedite, un percorso alternativo nella trama, nuovi cittadini con cui interagire, una nuova area da esplorare e il doppiaggio completo per tutti i personaggi. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di lancio del titolo su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Disco Elysium The Final Cut con tutte le considerazioni di Alessandro Bruni sui contenuti e sulla bontà dell'esperienza ludica offerta dalla versione PlayStation 5.