Disco Elysium: supporto alle traduzioni non ufficiali, abbassati i requisiti su PC

Gli sviluppatori di Disco Elysium promuovono l'iniziativa The Great Internationale con l'obiettivo di fornire alla community gli strumenti ed il supporto necessario per tradurre il gioco in altre lingue.

Con oltre un milione di parole nello script di Disco Elysium, la localizzazione del gioco richiede un notevole dispendio di energie e risorse, per questo ZA/UM ha deciso di chiedere aiuto alla community tramite un sito dedicato nato proprio con l'obiettivo di mettere in contatto gli sviluppatori con i gruppi di traduzione nati per volontà degli appassionati.



Al momento viene reso noto come siano in lavorazione traduzioni in spagnolo, coreano, russo e portoghese brasiliano, inoltre grazie al supporto di Testronic Lab anche le traduzioni in francese e tedesco si aggiungono alla lista appena riportata. ZA/UM invita a far sentire la propria voce via email o partecipando al sondaggio sul sito, la traduzione in italiano è stata votata da 940 persone, superata da ucraino, giapponese, polacco e turco, quest'ultimo idioma al primo posto con oltre 9.000 voti. Da notare come lo studio non si occuperà direttamente del lavoro di traduzione ma fornirà ai singoli gruppi il supporto e gli strumenti necessari per lavorare all'adattamento nelle lingue più votate.



A margine, è stata resa disponibile anche una nuova patch denominata Working Class Update che rende il gioco più snello e capace di girare senza troppi problemi anche su configurazioni datate. I nuovi requisiti parlano di un PC con sistema operativo Windows 7 e scheda video compatibile DirectX 11 con almeno 512 MB di RAM, 2 GB di RAM, processore Intel Core 2 Duo e 2 GB di spazio libero su disco.