Disco Elysium, i tre ex membri di ZA/UM licenziati 'con false motivazioni': nuovi dettagli

Continuano ad emergere dettagli e retroscena sull'addio di tre membri chiave a ZA/UM, il piccolo studio autore del celebrato Disco Elysium. I primi dettagli su questi abbandoni sono arrivati da Martin Luiga, membro dell'ormai dissolta associazione culturale collegata a ZA/UM.

Arrivano adesso ulteriori retroscena da parte dello stesso Luiga sull'abbandono di Alexandr Rostov, Robert Kurvitz e Helen Hindpere: sembra infatti che i tre autori "sono stati licenziati sulla base di false motivazioni, con l'intera vicenda risultata molto traumatizzante per loro e per le persone loro vicine". Luiga non può scendere maggiormente a fondo della questione per via di un accordo di non divulgazione stipulato con ZA/UM, e di averne parlato negli scorsi giorni sul suo blog soltanto perché la compagnia ancora non aveva diffuso comunicati in merito. ZA/UM ha poi commentato gli addii illustri al team, seppur attraverso poche parole.

"Credo che già il fatto che tre figure di spicco siano state licenziate, quando la fanbase si aspettava che sarebbero andate avanti, sia un'informazione cruciale, e non è nemmeno stata tenuta completa segretezza in precedenza", aggiunge Luiga, spiegando che "amo la verità, la bellezza e la giustizia". Conclude infine dicendosi sicuro del fatto che Rostov, Kurvitz e Hindpere continueranno a sviluppare videogiochi, mentre dal canto suo non ha ancora deciso quanto voglia essere coinvolto all'interno del prossimo progetto di ZA/UM.

Una cosa comunque è sicura: i lavori sul nuovo gioco proseguono regolarmente, e presto o tardi arriveranno informazioni dettagliate sulla sua natura.