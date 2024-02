Disco Elysium: ZA/UM blocca i lavori sull'espansione standalone e licenzia 24 dipendenti?

Dopo aver indotto Bandai Namco a bloccare lo sviluppo di 5 videogiochi, la crisi dell'industria videoludica si abbatte anche su ZA/UM: stando a quanto riferito da GLHF, i vertici del team che ha dato forma a Disco Elysium avrebbero deciso di cancellare un videogioco e di operare dei tagli al personale.

Ilmar Kompus, CEO di ZA/UM, spiega ai microfoni di GLHF che "nonostante gli sforzi compiuti dal nostro team, dopo aver considerato tutte le ipotesi abbiamo preso la difficile decisione di bloccare lo sviluppo del nostro progetto interno 'X7'. Questa decisione, a differenza di altre, porterà molto probabilmente a dei licenziamenti all'interno del nostro studio, purtroppo".

In base al report di GLHF, dietro al nome in codice di X7 si sarebbe celato lo sviluppo di un'espansione stand alone di Disco Elysium destinata ad approdare tra uno o due anni (presumibilmente su PC e console). Ma non solo.

Sempre a detta delle fonti anonime interpellate dagli autori del report, il taglio al personale preannunciato dal CEO di ZA/UM dovrebbe interessare 24 dipendenti, ovvero quasi il 25% dell'intera forza lavoro della software house. I licenziamenti dovrebbero colpire soprattutto il team che stava lavorando a X7, ma anche i membri dei gruppi interni a ZA/UM che stanno dando forma agli altri due progetti della compagnia, ossia 'Project C4' e 'Project M0'.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate la nostra recensione di Disco Elysium The Final Cut per PS5.