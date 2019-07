Discreto successo in Giappone per Samurai Shodown nella settimana di lancio

SNK ha annunciato le vendite di Samurai Shodown relative alla prima settimana di presenza sul mercato giapponese. Nei primi sette giorni di commercializzazione il picchiaduro ha piazzato 40.606 copie in Giappone.

Di queste 40.000 copie, 30.000 sono unità fisiche vendute nei negozi e 10.000 download digitali dal PlayStation Store. Con una nota stampa, SNK si è dichiarata soddisfatta di questi risultati ed ha annunciato che presto pubblicherà un tema gratis per PS4 come ringraziamento per la community.

Come fatto notare da alcune fonti però i numeri sembrerebbero essere più bassi, in particolare Famitsu parla di 15.000 copie retail, la metà rispetto ai dati ufficiali del publisher, basati presumibilmente sui numeri di Media Create e su cifre interne legate alla distribuzione. In ogni caso Samurai Shodown è stato ben accolto dalla critica e le vendite sembrano destinate a crescere ulteriormente nei prossimi mesi.

Il picchiaduro SNK è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One in tutto il mondo, le versioni PC e Nintendo Switch usciranno invece alla fine dell'anno.