Disgaea 1 Complete: annunciata la data di lancio europea

Nella giornata di oggi, NIS America ha finalmente annunciato la data di lancio occidentale di Disgaea 1 Complete, la versione rimasterizzata del primo capitolo dell'omonima serie, conosciuto in Giappone con il nome di Makai Senki Disgaea Refine.

Il publisher ha confermato che il gioco sarà disponibile in Nord America dal 9 ottobre 2018, mentre in Europa arriverà pochi giorni dopo, ovvero il 12 ottobre. I giocatori giapponesi, invece, avranno la fortuna di mettere le mani sul titolo già a partire dal 26 luglio.

Come già saprete, Disgaea 1 Complete è in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il titolo presenterà naturalmente la storia principale, che verrà affiancata dalla Modalità Etna con personaggi extra non presenti nella versione originale uscita su PlayStation 2 nel 2003. Potrete inoltre esplorare l'Item World per centinaia di ore di azione strategica RPG a ritmo serrato, ora in HD per la prima volta. In cima alla notizia trovate un nuovo trailer pubblicato da Nippon Ichi Software dedicato alla rimasterizzazione del suo JRPG.