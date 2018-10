Disgaea 1 Complete disponibile in Europa su Switch e PS4, pubblicato il trailer di lancio

NIS America ha annunciato che che Disgaea 1 Complete è ora disponibile in Europa per Nintendo Switch e PS4, giusto in tempo per festeggiare il 15° anniversario della serie targata Nippon Ichi Software.

Disgaea 1 Complete riporta il primo episodio della saga, Disgaea Hour of Darkness, sulle console moderne con grafiche aggiornate e il classico gameplay che i fan conoscono e amano.

"L’Overlord è morto. Netherworld è in tumulto. E’ tempo di prendere a calci qualcuno! Il Principe di Netherworld, Laharl, si risveglia per combattere per il suo trono e tocca a lui, e ad alcuni improbabili alleati, difendere ciò che è giustamente suo. Insieme alla demoniaca Etna, l’angelo tirocinante Flonne e a un'intera parata di personaggi esplosivi, Laharl sparerà e prenderà a pugni per raggiungere il suo obiettivo. Metti insieme la tua squadra fino al livello 9999 e scatenati con pazze abilità speciali, attacchi di squadra e incantesimi per infligere milioni di punti danno in questo folle remake in alta definizione di un classico RPG."