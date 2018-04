Disgaea 1 Complete è in arrivo in occidente questo autunno

Disgaea 1 Complete, titolo conosciuto in Giapponecon il nome di Disgaea Refine, è in arrivo anche in occidente in versione PS4 e Nintendo Switch. L'annuncio ci arriva direttamente dal publisher NIS America, che fissa l'uscita del titolo per questo autunno in Europa ed in Nord America.

Disgaea 1 Complete metterà a disposizione dei propri giocatori il doppio audio per i dialoghi, che saranno disponibili in Inglese ed in Giapponese, mentre il testo potrà essere impostato in Francese ed Inglese.

Il prezzo indicato dal publisher per il gioco è di 49.99 dollari, ma ne è già stata annunciata una versione in limited edition che al prezzo di 99.99 dollari conterrà una copia del gioco, la soundtrack ufficiale, un artbook ufficiale con copertina rigida, un set di smalti con nove campioni, un set di sottobicchieri dedicati al personaggio di Prinny, un tappetino per il mouse a tema Noppai Etna, due poster resistenti agli strappi chiamati "Poster of Darkness" e "Netherworld Unbound", un peluche di Prinny, un certificato di autenticità Rosen Queen ed un collector box targato Prinny. La limited risulta già preordinabile sul sito del publisher, il NIS America Online Store.

Se volete maggiori informazioni sul titolo potete consultare la versione inglese del sito dedicato. Cosa ne pensate di questo annuncio?