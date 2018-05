Disgaea 1 Complete mette in mostra i miglioramenti grafici del remake con un nuovo trailer

Nippon Ichi Software ha rilasciato in rete il primo trailer dedicato a Disgaea 1 Complete, il remake del primo titolo della saga, conosciuto in Giappone con il nome di Makai Senki Disgaea Refine. Il filmato contiene diverse fasi di gameplay, e mostra tutti i miglioramenti grafici apportati dalla nuova versione dedicata a PS4 e Nintendo Switch.

Grazie al video possiamo vedere in anteprima anche il trattamento di revisione stilistica effettuato nei confronti dei personaggi, che risultano fedeli nel concept a quanto già visto nella release originale su PS2, ma grazie alla nuova veste grafica non sfigurano neppure oggi. Un design molto più pulito, colorato e definito, più adatto alle risoluzioni di schermi e televisori odierni, ma che non tradisce l'iconico colpo d'occhio che ha saputo stregare parecchi videogiocatori già nel lontano 2003, anno di uscita dell'RPG su PS2. Nel corso del tempo il gioco è poi approdato su diverse altre console, tra cui PSP, Nintendo DS ed è stato reso disponibile anche per Windows.

Il trailer è dedicato alla versione giapponese del titolo, ma il team di sviluppo Nippon Ichi Software ha già dichiarato l'intenzione di portare Disgaea 1 Complete anche in Occidente, dove è atteso per il prossimo autunno. Nella terra del Sol levante invece sarà disponibile a partire dal 26 luglio.