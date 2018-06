Disgaea 1 Complete si mostra in un nuovo Story Trailer

Nippon Ichi Software ha pubblicato oggi un nuovo trailer per Disgaea 1 Complete (Makai Senki Disgaea Refine), remake del primo episodio della serie omonima, uscito nel 2001 su PlayStation 2.

Il filmato permette di dare un primo sguardo ai personaggi, alla trama e alle ambientazioni che abbiamo già imparato a conoscere in Disgaea Hour of Darkness.

Disgaea 1 Complete Edition uscirà in Giappone il 26 luglio, NIS America ha annunciato che il titolo debutterà anche in Occidente (su Nintendo Switch e PS4) nel corso del 2018, la data di uscita per Europa e Nord America non è ancora stata annunciata.