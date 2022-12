Disgaea 4 è ora disponibile ufficialmente su Android e iOS

Non c'è probabilmente troppo bisogno di presentazioni per la serie Disgaea se siete degli appassionati del mondo dei videogiochi (in alternativa, potete recuperare mediante la nostra recensione di Disgaea 4, uscita nel lontano 2011: è perfettamente comprensibile che qualcuno se la sia "persa"). In ogni caso, ora Disgaea 4 è disponibile su mobile.

Il capitolo Disgaea 4: A Promise Revisited risulta infatti adesso scaricabile sia dal Play Store di Google (per dispositivi Android) che dall'App Store di Apple (per iPhone e iPad). Va detto che il prezzo è fissato a 36,99 euro su Android e 39,99 euro su iOS/iPadOS. Tuttavia, la decisione della software house Nippon Ichi Software (NIS) di portare il titolo su dispositivi mobili ad anni di distanza dall'uscita originale ha colto gradevolmente di sorpresa alcuni appassionati della serie.

Tra l'altro, quella approdata su mobile è una versione migliorata di Disgaea 4, in quanto, come riportato anche da Gematsu, si hanno a disposizione possibilità come il supporto al controller PlayStation 4 (anche se alcuni "menu opzionali" non rientrano in quest'ultimo), i salvataggi in cloud, una funzionalità Auto-Battle e una feature High-Speed Battle (velocità da 1x a 8x).

Insomma, la serie di videogiochi di ruolo è "tornata", questa volta su dispositivi mobili, quindi potete divertirvi anche mediante il vostro smartphone o tablet (e grazie alle nuove funzionalità le battaglie si portano avanti anche mentre si dorme).