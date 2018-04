Disgaea 5 Complete annunciato per PC, in arrivo a Maggio

Dopo essere stato pubblicato prima su PlayStation 4 e poi su Nintendo Switch, Disgaea 5 Complete vedrà la luce anche su PC, come annunciato nella giornata di oggi da NIS America.

Disgaea 5 Complete per PC sarà distribuito tramite Steam, ed includerà otto scenari bonus, quattro personaggi aggiuntivi, e tre classi addizionali (contenuti pubblicati su PlayStation 4 come DLC), il tutto in grado di regalare ai giocatori centinaia di ore di gameplay. Quattro armi inedite saranno inoltre introdotte con questa nuova edizione, ovvero: la Overlord Sword, la Brunhilde, la Skadi’s Ice Staff, e la Demo’s Club. Fra le opzioni del gioco potrete scegliere tra il doppiaggio giapponese e inglese, mentre i sottotitoli saranno selezionabili in lingua inglese o francese.

Di seguito, vi riportiamo i requisiti minimi e raccomandati dell'RPG strategico con combattimento a turni:

Minimi

OS: Windows 7/8.1/10 64bit

Processore: Intel Core i3-2100 3.1GHz

Memoria: 6 GB RAM

GPU: GeForce GTX 560 Ti

DirectX: Version 11

HDD: 20 GB available space

Raccomandati

OS: Windows 7/8.1/10 64bit

Processore: Intel Core i5-6500 3.2GHz

Memoria: 8 GB RAM

GPU: GeForce GTX 750 Ti

DirectX: Version 11

HDD: 20 GB available space

Disgaea 5 Complete sarà pubblicato su PC, via Steam il 7 maggio 2018. In calce trovate la prima galleria di immagini diffuse nelle scorse ore da Nippon Ichi Software.