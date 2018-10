Disgaea 5 Complete disponibile su PC a partire dal 22 ottobre

Dopo svariati rinvii, Nippon Ichi Software ha finalmente svelato la data in cui Disgaea 5 Complete, dopo essere già approdato su PS4 e Nintendo Switch, sarà disponibile anche su Personal Computer.

Il titolo sarà pubblicato su PC, via Steam, fra pochissimi giorni: dal 22 ottobre potrete infatti iniziare a giocare all'RPG tattico. Il prezzo base a cui viene venduto Disgaea 5 Complete su PC è di 39,99 euro, tuttavia sarà attivo fino al 28 ottobre uno sconto speciale grazie al quale sarete in grado di acquistare il gioco al costo di 29,99 euro.

In aggiunta, è stato confermato l'arrivo di una demo del gioco, che sarà distribuita dal portale Alienware Arena. Per chi fosse interessato, dovrete prima di tutto creare un account Alienware Arena, effettuare il log-in, e quindi richiedere la vostra key sul sito ufficiale. Dopo questi passaggi sarete in grado di attivare il prodotto e provare con mano il titolo. Tutti i progressi di gioco raggiunti durante la versione di prova saranno liberamente trasferibili all'interno del titolo completo, in caso decideste di acquistarlo.

Vi ricordiamo che Disgaea 5 Complete è disponibile ora per PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre arriverà su PC il 22 ottobre. Vi rimandiamo alla nostra Recensione per tutti i dettagli sul titolo.