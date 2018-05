Disgaea 5 Complete: edizione PC rinviata, uscirà nel corso dell'estate

Disgaea 5 Complete avrebbe dovuto debuttare su PC fra pochissimi giorni, il 7 maggio, tuttavia NIS America tramite un comunicato sulla pagina Steam del gioco ha appena annunciato di aver posticipato la data di uscita.

Durante la fase di beta testing la software house è andata incontro a problemi di un certo rilievo che richiedono tempo per essere corretti, per questo motivo è stata presa la decisione di rinviare l'uscita all'estate 2018. Il team di sviluppo ha infatti bisogno di ulteriore tempo per rifinire il gioco e offrire ai videogiocatori un'esperienza migliore. "Ringraziamo tutti per il supporto che abbiamo ricevuto durante la lavorazione di Disgaea 5 Complete per PC, e noi vogliamo mostrare la nostra gratitudine dando ai fan un gioco di grande qualità su PC. Ci auguriamo che continuerete ad attendere con impazienza il lancio, mentre noi lavoreremo senza sosta al fine di risolvere questo problema", queste le parole di Mitsuharu Hiraoka, direttore operativo di NIS America.

Disgaea 5 Complete per PC sarà distribuito nel corso dell'estate tramite Steam, ed includerà gli otto scenari bonus, i quattro nuovi personaggi, e le tre classi aggiuntive pubblicate su PlayStation 4 come DLC, oltre alle armi inedite Overlord Sword, Brunhilde, Skadi’s Ice Staff e Demon’s Club.