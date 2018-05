Disgaea 5 Complete per PC: uscita rimandata all'estate

Dopo aver reso disponibile la demo a un numero limitato di giocatori, NIS America ha annunciato che Disgaea 5 Complete per PC non uscirà il 7 maggio come inizialmente previsto. Il lancio della versione Windows è stato rimandato alla prossima estate.

Dopo aver valutato attentamente i feedback dei tester, gli sviluppatori e il publisher sono giunti alla conclusione che il gioco necessita ancora di qualche settimana di lavoro per raggiungere gli standard di qualità prefissati da NIS America. Bug, crash e problemi tecnici devono necessariamente essere risolti prima del lancio, da qui la decisione di rimandare la pubblicazione all'estate 2018.

La demo di Disgaea 5 distribuita nelle scorse ore è stata disattivata ma il publisher fa sapere che una nuova versione di prova verrà pubblicata prima del lancio, così da dare modo a tutti di provare Disgaea 5 Complete sulla propria configurazione. Coloro che hanno effettuato il preordine su Steam possono mantenerlo attivo o in caso contrario chiedere il rimborso.