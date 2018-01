Disgaea 5 Complete supera quota 200.000 unità vendute su Nintendo Switch

è orgogliosa di annunciare che, dal lancio avvenuto lo scorso maggio,ha da poco superato quota 200.000 unità vendute su Nintendo Switch in tutto il mondo.

La notizia giunge direttamente dal presidente di Nippon Ichi, Sohei Niikawa, che ci ha tenuto a confermare che la società, soddisfatta dell'accoglienza riservata a Disgaea 5 Complete, ha deciso di continuare a supportare attivamente Nintendo Switch con nuove IP e sequel che verranno annunciati in futuro.

Nippon Ichi terrà un evento stampa il prossimo 9 febbraio, occasione nella quel potrebbero arrivare i sopracitati annunci per l'ibrida della grande N, o quantomeno delle nuove localizzazioni per titoli già disponibili in Giappone.