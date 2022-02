Disgaea 6 Complete annunciato per PS5, PS4 e PC, arriva in estate

Nippon Ichi Software e NIS America hanno annunciato Disgaea 6 Complete, la versione completa e aggiornata di Disgaea 6 Defiance of Destiny, titolo uscito nel 2011 su Nintendo Switch e PS4, quest'ultima versione però rimasta confinata al solo Giappone.

Disgaea 6 Complete uscirà a giugno in Asia e durante l'estate arriverà anche in Occidente, il pacchetto includerà tutti i personaggi ed i DLC pubblicati per la versione originale, presentandosi quindi come una Definitive Edition con tutti i contenuti aggiuntivi.

Per la prima volta in assoluto la serie Disgaea debutta su PlayStation 5, Nippon Ichi Software ha annunciato anche una Limited Edition per il Giappone in preordine a 10.000 yen e una Edizione Deluxe per gli Stati Uniti in vendita a 109.99 dollari che include il gioco, artbook con copertina rigida, custodia Steelbook, colonna sonora su due dischi, un set di quattro cartoline e una confezione speciale da collezione.

Al momento i preordini non sono aperti in Europa ma con ogni probabilità ne sapremo di più in breve tempo, quando NIS America annuncerà la disponibilità del gioco per il nostro continente. Presto dunque anche i possessori di console PlayStation e i giocatori PC potranno provare con mano Disgaea 6 Defiance of Destiny, titolo che ha riscosso un discreto successo su Nintendo Switch.