Disgaea 6 Defiance of Destiny ha finalmente una data d'uscita europea

Il presidente di Nippon Ichi Software Sohei Niikawa ha approfittato della vetrina offerta dell'evento New Game+ Expo per annunciare la data d'uscita occidentale di Disgaea 6: Defiance of Destiny.

Già disponibile in Giappone dallo scorso mese di gennaio su PlayStation 4 e Nintendo Switch, Disgaea 6: Defiance of Destiny verrà pubblicato in Europa e Nord America esclusivamente su Switch il 29 giugno 2021. Niikawa, che in Disgaea 6 si è occupato della produzione e della progettazione degli scenari, ha spiegato che durante la creazione del gioco il team di sviluppo ha tenuto in considerazione anche i gusti occidentali. Dall'uscita del primo capitolo sono cambiate molte cose: all'epoca, ha spiegato il presidente, nessuno nello studio immaginava il successo che la serie avrebbe poi riscontrato in Occidente negli anni a seguire. Niikawa ha anche confermato che Nippon Ichi Software sta già pensando a Disgaea 7!

Trovate l'intervento del presidente e il nuovo trailer di Disgaea 6: Defiance of Destiny in apertura di notizia. In questa nuova avventura, per la prima volta realizzata con una grafica 3D, potrete vivere le avventure di Zed, uno zombi di Netherworld che dovrà vedersela con il Dio della Distruzione in persona sfruttando il nuovo sistema Super Reincarnation, attraverso il quale potrà trascendere la morte, reincarnarsi in un altro mondo e diventare sempre più potente. Al momento le uniche lingue confermate dal Nintendo eShop sono l'inglese e il francese.