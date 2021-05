Disgaea 6 Defiance of Destiny: disponibile la demo su Switch

Con l'uscita di Disgaea 6: Defiance of Destiny che si sta avvicinando a grandi passi anche in occidente, Nippon Ichi Software prepara il terreno per il debutto del gioco mettendo a disposizione una versione dimostrativa per tutti i possessori di Nintendo Switch.

La demo permetterà così di provare con mano il sesto capitolo della serie RPG Tattica iniziata nel lontano 2003 su PS2, che debutterà in Europa su Switch e su PS4 il 29 giugno 2021. Coloro che giocheranno la demo avranno inoltre la possibilità di importare i salvataggi relativi a tale versione nel gioco completo, ripartendo così dall'ultimo punto raggiunto e con tutti i progressi registrati fino alla fine della prova. Il titolo è invece disponibile dallo scorso gennaio in Giappone, dove ha ottenuto alcuni successi importanti: Disgaea 6 Defiance of Destiny ha ottenuto una recensione positiva su Famitsu e nella terra del sol levante ha venduto nell'arco della sua prima settimana di commercializzazione quasi 40.000 copie tra edizioni fisiche e digitali. Ciò ha così reso Disgaea 6 la più alta nuova entrata in Giappone della settimana compresa tra il 25 e il 31 gennaio.

Trattandosi da sempre di una serie di nicchia, sarà curioso scoprire quali saranno i risultati commerciali del nuovo esponente della serie una volta che sarà disponibile in Europa e Stati Uniti. Per il momento sembra che le uniche lingue disponibili al lancio saranno l'inglese e il francese, e non è dato al momento sapere se verranno aggiunte ulteriori localizzazione nel prossimo futuro, italiano incluso.