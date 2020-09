Disgaea 6 Defiance of Destiny: la serie JRPG prosegue su Switch, ecco il reveal trailer

I vertici di Nippon Ichi Software presenziano al Direct Mini Partner Showcase del 17 settembre per svelare ufficialmente Disgaea 6 Defiance of Destiny, il nuovo atto di questa storica serie JRPG che proseguirà su Switch.

Il progetto di Defiance of Destiny segnerà il ritorno della serie ruolistica di NIS a sei anni di distanza dall'ultimo capitolo e ci farà incontrare Zed, uno zombie che è riuscito a scalare le gerarchie della sua bizzarra dimensione paranormale fino a insidare il dominio del Dio della Distruzione.

Il simpatico redivivo del Netherworld che interpreteremo potrà ingaggiare la sua sfida contro il Dio della Distruzione utilizzando abilità come la Super Reincarnazione. Il sistema di gameplay elaborato da Nippon Ichi Software sfrutterà poi la grafica 3D, introdotta per la prima volta in questa serie, per offrire agli utenti una rosa ancora più ampia di opzioni di gioco e di impostazioni regolabili.

L'intenzione dichiarata dei ragazzi di NIS è infatti quella di dare forma a un titolo che sarà in grado di fornire un'esperienza ludica e contenutistica capace di adattarsi alle esigenze dei fan di lungo corso e dei nuovi adepti di Disgaea. Il video di annuncio di Disgaea 6 Defiance of Destiny ne conferma l'arrivo in esclusiva su Nintendo Switch nell'estate del 2021, ossia nel medesimo periodo di lancio del recentemente svelato Monster Hunter Stories 2, anch'esso destinato ad arrivare su Switch.