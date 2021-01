Disgaea 6: la prima recensione di Famitsu è positiva, ecco quanto dura il gioco

Tra le recensioni del numero 1677 di Famitsu troviamo anche la review di Disgaea 6 Defiance of Destiny, come se la cava il nuovo gioco di Nippon Ichi Software? Apparentemente molto bene, a giudicare dal giudizio complessivo.

Disgaea 6 Defiance of Destiny unisce una storia cupa ma toccante con un combattimento tattico folle, introducendo elementi di gioco mai visti prima nei capitoli precedenti. Di conseguenza, sia i giocatori nuovi che quelli di vecchia data possono affrontare un viaggio davvero memorabile e unico nel Netherworld. Porta il tuo dolore in battaglia con attacchi speciali e supporto da una pletora di unità alleate. Impostazioni personalizzabili come Auto, Riprova e Replay consentono ai giocatori hardcore e occasionali di combattere seguendo il proprio stile. E se le cose dovessero prendere una brutta piega, usa Super Reincarnation per ritornare in azione e continua a provare finché non ci riesci. Questo è davvero un Netherworld adatto a tutti!

Disgaea 6 Defiance of Destiny è stato premiato con il voto di 33/40 (9/8/8/8), un giudizio dunque positivo, nella recensione si accenna anche alla longevità e si parla di circa 30 ore per completare la storia di oltre 200 ore per completare anche le attività secondarie. Disgaea 6 esce il 28 gennaio in Giappone su Nintendo Switch e arriverà in Europa durante l'estate.