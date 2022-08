Disgaea 7 annunciato, esce nel 2023 su PS4, PS5 e Nintendo Switch

Nippon Ichi Software ha annunciato Disgaea 7, nuovo episodio della popolare serie strategica RPG. Il nuovo Disgaea arriverà il 26 gennaio 2023 in Giappone su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Diretto da Shunsuke Minowa e con il character design curato da Takehito Harada, Disgaea 7 porterà avanti l'eredità della saga nata nel 2003, il gioco sarà ambientato in un mondo chiamato "Hinomoto Netherworld Cluster" ispirato alla cultura giapponese, il cast dei personaggi include il samurai demone Fuji e comprimari come Piririka, Ao, Wey-yasu, Seefour, Suisen e Higan Zesshousai.

Nippon Ichi Software fa sapere che le prime copie in arrivo nei negozi giapponesi includeranno un codice per scaricare il Glasses Costume Set, pacchetto che include occhiali da vista, da sole e un visore. In Giappone uscirà anche una Collector's Box con il CD con la colonna sonora, Artbook da 40 pagine a colori in formato A5 e una confezione esclusiva, il gioco invece non è incluso, confermata anche una Premium Edition in vendita esclusivamente sullo store online di NIS.

Al momento Disgaea 7 non è stato confermato per i mercati occidentali, come da tradizione dovrebbe essere NIS America ad occuparsi della localizzazione, con il gioco in uscita con qualche mese di ritardo rispetto al debutto in Giappone.