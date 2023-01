Disgaea 7 arriverà in occidente: NIS America svela la finestra di lancio

Dallo scorso 26 gennaio Disgaea 7 è disponibile in Giappone in versione PlayStation 5, PS4 e Nintendo Switch. Finora non erano arrivate conferme su una distribuzione occidentale del settimo episodio principale della serie, ma grazie a NIS America arrivano buone notizie.

Il noto publisher conferma che Disgaea 7 Vows of the Virtueless arriverà in Europa e Stati Uniti nel corso dell'autunno 2023. Ci sarà dunque da aspettare ancora diversi mesi prima di poter mettere le mani sopra il nuovo Disgaea, per adesso sprovvisto di una data d'uscita precisa, ma in ogni caso c'è la certezza che anche il settimo gioco, proprio come accaduto ai suoi predecessori, varcherà i confini nipponici. Per l'occasione è stato anche diffuso un nuovo trailer, che ci presenta personaggi e meccaniche dell'ultima fatica targata Nippon Ichi Software.

Anche in Europa e Stati Uniti l'RPG tattico verrà distribuito in versione PS5, PS4 e Switch, assieme anche all'edizione PC. Ispirato al Giappone feudale, l'ultimo episodio della serie promette di offrire un gameplay appagante e tantissime opzioni di gioco, con oltre 40 classi disponibili e contenuti quali Hell Mode, Item Reincarnation e Jumbification.

Se volete scoprire ulteriori dettagli sull'opera di Nippon Ichi Software, potete leggere la nostra anteprima di Disgaea 7, così da avere più chiare quali sorprese vi attendono.