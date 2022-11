Disgaea 7 in azione nel nuovo trailer: l'avventura arriva nel 2023 in Giappone

A pochi mesi di distanza dall'annuncio di Disgaea 7, il team di Nippon Ichi Software condivide con il pubblico un nuovo trailer dedicato alla variopinta avventura.

Disponibile esclusivamente in lingua giapponese, il video offre in maniera scanzonata un assaggio di quelle che saranno le principali caratteristiche produzione. Dai personaggi al sistema di combattimento, passando per ambientazioni e dinamiche di gameplay, Disgaea 7 si mostra così fugacemente in azione.

Il trailer, che trovate in apertura a questa news, riconferma inoltre la finestra di lancio del titolo, che approderà su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch il prossimo anno. Il pubblico giapponese, in particolare, potrà avventurarsi nella produzione già a partire dal 26 gennaio 2023, mentre al momento non è ancora stata ancora confermata una specifica data di lancio del gioco sul mercato europeo.



In attesa di eventuali aggiornamenti su questo fronte da parte dei vertici di Nippon Ichi Software, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare ulteriori dettagli sul titolo grazie all'anteprima di Disgaea 7 confezionata dal nostro Antonello "Kirito" Bello in seguito al reveal del gioco. Il JRPG strategico continuerà la saga videoludica originaria del Sol Levante, dopo gli apprezzati capitoli di Disgaea 5: Alliance of Vengeance e Disgaea 6: Defiance of Destiny.