Disgaea 7 Complete: la versione definitiva del JRPG annunciata per PS5, PS4 e Switch

Nippon Ichi Softwre ha annunciato Disgaea 7 Complete (Disgaea 7: Koremade no Zenbu Iri Hajimemashita. in Giappone), un'edizione bundle di Disgaea 7: Vows of the Virtueless che include il gioco base insieme a tutti i contenuti scaricabili e gli oggetti bonus pubblicati ad oggi dalla compagnia.

Oltre ai contenuti già noti, Nippon Ichi ha confezionto per quest'edizione una storia bonus aggiuntiva e nuovi elementi di gioco. Questa nuova versione del JRPG tattico verrà lanciata per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch il 25 luglio in Giappone al prezzo di 5.980 yen (6.578 yen tasse incluse). Una versione occidentale deve ancora essere annunciata, ma probabilmente si chiamerà Disgaea 7 Complete, date le passate riedizioni della serie di Disgaea.

Portando a termine il nuovo arco narrativo, gli utenti sbloccheranno Asagai (che potete ammirare nell'immagine in apertura) come personaggio giocabile. La ragazza è apparsa nei precedenti titoli di Disgaea e in vari altri titoli di Nippon Ichi Software come personaggio ospite.

Nella modalità Inferno, introdotta in questa versione, anche il personaggio più debole, Prinny, può diventare una forza da non sottovalutare equipaggiando una certa lancia che gli consente di agire tre volte in un turno. Inoltre, con il limite massimo delle statistiche sbloccato, ora potrete sviluppare il personaggio più forte oltre limiti precedentemente fissati. Nell'attesa di conoscere la data di lancio occidentale di questa nuova edizione, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Disgaea 7 per saperne di più sul JRPG.

