Disgaea 7 quando arriva in Occidente? Lo svela NIS America con lo Story Trailer

Il successo in Giappone di Disgaea 7 fa da sfondo al nuovo video pubblicato da Nippon Ichi Software per descrivere la storia di Vows of the Virtueless e annunciarne, finalmente, la data di lancio occidentale su PC e console.

Il filmato datoci in pasto dal publisher e sviluppatore nipponico ci proietta nell'universo interattivo di Disgaea 7 per ripercorrere le tappe fondamentali del lungo viaggio da compiere insieme a Fuji e Pirilika.

I due improbabili alleati dovranno unire le proprie forze per liberare Hinomoto e sfidare il tirannico Demmodore Opener e i suoi Demonic Magistrates. Per riuscire in questa impresa, i due protagonisti dovranno raccogliere sette potenti armi della leggenda e superare le proprie idee contrastanti in funzione dei pericoli che si prospettano.

Maggiori dettagli sulla storia, sul gameplay e sul lavoro svolto per la trasposizione occidentale di Disgaea 7 verranno condivisi da NIS America nel corso di una sessione di Domande e Risposte che il Game Director Shunsuke Minowa terrà il prossimo 7 giugno su Reddit. Prima di lasciarvi al nuovo video, vi informiamo che l'edizione occidentale di Disgaea 7 Vows of the Virtueless sarà disponibile dal 6 ottobre su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5.