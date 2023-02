Disgaea 7 è un successo in Giappone: NIS festeggia in attesa del lancio europeo

A pochi mesi dal primo annuncio di Disgaea 7: Vows of the Virtueless, il nuovo capitolo della serie JRPG ha realizzato il suo debutto sul mercato giapponese, con risultati incoraggianti.

A distanza di sole due settimane dal day one, Nippon Ichi Software ha infatti annunciato il superamento delle 50.000 copie distribuite sul territorio nazionale, tra mercato retail e vendite digitali. Un traguardo di rilievo per la serie JRPG, che ha portato il suo settimo capitolo sui lidi di PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch lo scorso 27 gennaio 2023.

A questo primo debutto di Disgaea 7: Vows of the Virtueless, faranno seguito due ulteriori esordi. A partire dal 25 maggio 2023, il JRPG esordirà sul più ampio mercato asiatico, superando i confini del solo Sol Levante. Come già annunciato da NIS America, inoltre, Disgaea 7 arriverà in Occidente nell'autunno 2023. Al momento, manca ancora una data di lancio ufficiale per il titolo in Europa e Nord America, ma dettagli in merito arriveranno nel corso dei prossimi mesi.



In chiusura, ricordiamo che la nuova avventura distribuita da Nippon Ichi Software raggiungerà il mercato nostrano in versione PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Al debutto console si affiancherà però anche un esordio di Disgaea 7 su PC, via Steam.