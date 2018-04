Disgaea Complete in arrivo su PS4 e Nintendo Switch durante l'autunno

NIS America annuncia che Disgaea 1 Complete arriverà su Nintendo Switch e PlayStation 4 questo autunno. Per festeggiare il 15° anniversario della serie, Disgaea 1 Complete riporterà il primo episodio, Disgaea Hour of Darkness, sulle console moderne con grafiche aggiornate e il classico gameplay che i fan conoscono e amano!

L’Overlord è morto. Netherworld è in tumulto. E’ tempo di prendere a calci qualcuno! Il Principe di Netherworld, Laharl, si risveglia per combattere per il suo trono e tocca a lui, e ad alcuni improbabili alleati, difendere ciò che è giustamente suo. Insieme alla demoniaca Etna, l’angelo tirocinante Flonne e a un'intera parata di personaggi esplosivi, Laharl sparerà e prenderà a pugni per raggiungere il suo obiettivo. Metti insieme la tua squadra fino al livello 9999 e scatenati con pazze abilità speciali, attacchi di squadra e incantesimi per infligere milioni di punti danno in questo folle remake in alta definizione di un classico RPG.

Prova l’ira di Laharl!

Prendi il pieno controllo del Principe Laharl mentre conquista Netherworld per divenire l’Overlord in questa storia di assassini, Prinny, e robot!

Immergiti nelle Tenebre!

Il Disgaea originale è tornato e nella versione migliore di sempre! Gioca la storia principale, o prova la Modalità Etna con personaggi extra non presenti nella versione originale! Esplora l’Item World per centinaia di ore di azione strategica RPG a ritmo serrato, ora in HD per la prima volta!

Sali di livello, amico!

Potenzia di livello qualsiasi cosa, dai personaggi agli oggetti, il tutto indossando boxer da 100 tonnellate! Le cose non funzionano a tuo favore? Dirigiti alla Dark Assembly e cambia le leggi degli inferi!

Disgaea Complete sarà disponibile in Europa dal prossimo autunno su PlayStation 4 e Nintendo Switch.