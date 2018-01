Disgaea Hour of Darkness: NIS annuncia il remaster del gioco

ha annunciato di essere al lavoro sull'edizione rimasterizzata di Disgaea Hour of Darkness , primo titolo della serie omonima uscito originariamente nel 2003.

NIS non ha rivelato altri dettagli, la remastered di Disgaea uscirà in Giappone durante l'estate, le piattaforme di riferimento non sono state rese note.

Durante il livestream, il presidente della compagnia Sohei Niikawa ha mostrato "inavvertitamente" alcune cartelle presenti sul suo desktop, denominate Disgaea Next Work e xxx Remake Project, cosa che farebbe pensare quindi all'inizio dei lavori sul prossimo episodio della serie e ad un remake non ancora annunciato, non necessariamente legato alla serie Disgaea.