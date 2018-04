Disgaea Hour of Darkness Remaster uscirà a luglio in Giappone

Il sempre informato Ryokutya2089 fa sapere di aver scoperto la data di uscita giapponese di Disgaea Hour of Darkness Remaster: la riedizione del primo episodio della saga sarà disponibile in Asia dal 26 luglio 2018, le piattaforme di destinazione non sono state annunciate.

Purtroppo l'insider non fornisce indicazioni di alcun tipo su eventuali nuovi contenuti e sulle migliorie tecniche apportate a Makai Senki Disgaea, lecito attendersi un comparto tecnico migliorato, colonna sonora rimasterizzata, dialoghi rivisitati e migliorie ai controlli.

Secondo quanto riportato da Ryokutya2089, oltre all'edizione Standard, lo stesso giorno sarà disponibile nei negozi anche Limited Edition che includerà una custodia Steelbook, confezione cartonata e colonna sonora su CD. Nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo di Disgaea Hour of Darkness Remaster in Occidente, restiamo in attesa di eventuali conferma da parte del publisher NIS America.