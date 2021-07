Disgaea: la serie ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo

Con l'uscita di Disgaea 6: Defiance of Destiny, disponibile in occidente dallo scorso 29 giugno 2021 su Nintendo Switch, la longeva serie RPG tattica firmata Nippon Ichi Software ha tagliato un importante traguardo in termini di vendite.

Gli sviluppatori hanno infatti confermato che il franchise ha infatti raggiunto e superato le 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo: il dato tiene conto sia delle unità distribuite in formato fisico, sia le vendite digitali dei vari episodi nel corso del tempo. Si tratta di un risultato non indifferente per Nippon Ichi, che per l'occasione ha deciso di celebrare mettendo in sconto del 50%, per un periodo limitato, numerosi capitoli della serie disponibili sugli store digitali di PlayStation 4 e Switch. L'iniziativa, tuttavia, riguarda il solo mercato giapponese: al momento nessuna offerta simile è stata proposta per il mercato europeo, sebbene non si debba per forza escludere che gli stessi sconti possano esseri applicati anche sui nostri PlayStation Store e Nintendo eShop.

In attesa di scoprire se Nippon Ichi intendere celebrare il risultato commerciale anche in occidente, potete leggere la nostra recensione di Disgaea 6 Defiance of Destiny, dove abbiamo evidenziato alcune criticità ritenendolo un more of the same carente anche dal punto di vista tecnico. Se siete però incuriositi dal gioco, c'è sempre la possibilità di poter prima provare la demo di Disgaea 6 disponibile su Switch.