Dishonored 2 e Dishonored: La Morte dell'Esterno supportano ora Xbox One X

ha pubblicato un nuovo update per, grazie al quale titolo base ed espansione supportano ora Xbox One X, la console premium dida pochi giorni disponibile sul mercato.

L'aggiornamento, disponibile ora per il download su Xbox Live, introduce una vasta serie di migliorie grafiche, inclusa la risoluzione 4K dinamica, texture 4K, frame-rate più stabile, draw distance superiore, anti-aliasing e ombre superiori. Tutto questo è messo in mostra nel trailer pubblicato dal publisher che potete visionare in cima alla notizia.

Dishonored 2 e Dishonored: La Morte dell'Esterno sono ora disponibili su PC, PS4 e Xbox One. Qui trovate due ore di gameplay tratto dal DLC dell'action-stealth di Bethesda.