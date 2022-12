Dishonored 2 e altri nove giochi gratis disponibili per gli abbonati Amazon Prime Gaming

Da oggi e fino al 3 gennaio 2022 gli abbonati Amazon Prime Gaming possono scaricare gratis 10 giochi per PC tra cui Dishonored 2 e vari classici targati SNK come Metal Slug e Fatal Fury.

Potete scaricare i 10 giochi gratis di Amazon Prime Gaming cliccando qui, l'elenco include non solo Dishonored 2 ma anche Metal Slug, Metal Slug X, Metal Slug 3, Real Bout Fatal Fury, The King of Fighters 2003, The Last Blast, The Last Blade 2, Twinkle Star Sprites e SNK 40th Anniversary Collection.

Giochi gratis Amazon Prime Gaming

Non siete abbonati? Nessun problema, potete provare Amazon Prime Gaming gratis per un mese, l'iscrizione ad Amazon Prime offre consegne in un giorno lavorativo per tutti i prodotti con la dicitura Amazon Prime, consegne gratuite in due ore con Amazon Prime Now, accesso ad Amazon Prime Video, accesso ad Amazon Prime Gaming, accesso anticipato alle offerte lampo di Amazon, Prime Reading, Amazon Music Prime e Amazon Prime Photo.

Su Everyeye.it trovate la guida per capire come funziona Amazon Prime Gaming, servizio che offre ogni mese nuovi giochi gratis e bonus da riscattare, oltre ad una sub per un canale Twitch a scelta.