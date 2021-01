Dishonored 2 e violenza negli USA: marchio dell'Eterno scambiato per simbolo antifascista

La giornata di mercoledì 6 gennaio 2021 ha visto gli Stati Uniti d'America vittima di una violenza indirizzata nei confronti delle istituzioni pubbliche che non ha precedenti nella storia recente del Paese.

L'invasione del Campidoglio da parte di violenti sostenitori di Donald Trump radunatisi a Washington ha interrotto la seduta congiunta del Congresso volta a ratificare l'elezione di Joe Biden a nuovo Presidente degli USA. Le sconvolgenti immagini degli eventi hanno raggiunto ogni angolo del pianeta, mentre giungevano le conferme del numero di morti e feriti causati dall'azione violenta. Dal mondo reale, gli eventi hanno prodotto reazioni anche nell'universo virtuale e digitale, con il blocco di Donald Trump da parte di Facebook, Twitter e Instagram.



Anche l'universo del gaming è stato coinvolto nel tumulto statunitense, con l'annuncio della cancellazione dell'emote 'Pongchamp' su Twitch, decisa dalla piattaforma in seguito a dichiarazioni dello streamer giudicate d'incitamento alla violenza. Ora, persino Dishonored 2 è stato chiamato in causa, in seguito ad uno scambio di battute intercorso su Twitter tra l'utente "Ashley Marie" e il Senatore della Florida Marco Rubio. Ad un cinguettio di quest'ultimo, in cui il rappresentante dei cittadini USA dichiarava "Non vi è nulla di patriottico in ciò che sta accadendo al Campidoglio. Questa è anarchia anti-americana in stile Terzo Mondo", la donna ha replicato con un'immagine ritraente il tatuaggio di uno degli assaltatori del Congresso.



L'utente attribuiva il simbolo raffigurato - che potete visionare in calce - al gruppo Antifa, movimento politico antifascista e antirazzista attivo negli Stati Uniti d'America. Peccato che non sia affatto così: il simbolo altro non è che il Marchio dell'Eterno impresso sulla mano del protagonista di Dishonored 2. A confermarlo è intervenuto persino Harvey Smith, Director di Arkane e direttore artistico dell'intera saga videoludica.