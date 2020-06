Dishonored e 20 anni di Arkane: la colonna sonora della serie in una raccolta di vinili

Dopo aver regalato Arx Fatalis su PC, Bethesda festeggia i 20 anni di Arkane Studios con Dishonored Series Soundtrack Box Set, una raccolta di vinili sulla colonna sonora della saga.

All'interno della collezione trovano spazio ben 68 brani provenienti dalle colonne sonore di Dishonored, Dishonored 2 e Dishonored La Morte dell'Esterno: l'intero lavoro è stato affidato al team di Laced Records sotto la supervisione degli stessi studi Arkane.

La raccolta include temi come "The Drunken Whaler", "Silver and Dust" e "Brigmore Lullaby", solo per citarne alcuni. Ad accompagnare le musiche originali dei capitoli della serie action stealth di Arkane ci sarà anche un tributo del compositore francese Benjamin Shielden ispirato alle opere di Daniel Licht.

Dishonored Series Soundtrack Box è già prenotabile sulle pagine dello store digitale di Laced Records che trovate nel link in calce alla notizia. Nel lanciare questa iniziativa pensata per tutti i fan della serie, gli autori degli studi Arkane hanno anche delineato la visione creativa che li sta guidando nel processo di sviluppo di Deathloop, l'ambizioso action in soggettiva presentato all'E3 2019 e uscito dai riflettori mediatici da diversi mesi.