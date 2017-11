Dishonored: La Morte dell'Esterno e Fortnite in diretta oggi 26 novembre

Quest’oggiabbiamo in serbo per voi un doppio appuntamento targato Everyeye Live, uno dedicato a, e l’altro a

A partire dalle ore 16:00 saremo in diretta con il gioco di Arkane Studios in compagnia di Daniele per il quinto episodio della serie. La scorsa settimana ci lasciammo con la terza missione ambientata nella stupenda location di Cyria Alta. Alle ore 21:00, invece, sarà il turno della modalità Battle Royale di Fortnite, il titolo di successo di Epic Games e People Can Fly che può già contare su ben 20 milioni di giocatori.

La trasmissione, come al solito, andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube. Siete invitati ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate, vi aspettiamo!