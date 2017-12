Dishonored: La Morte dell'Esterno in diretta oggi 3 dicembre a partire dalle 16:00

A partire dalledi oggi 3 dicembre Daniele sarà nuovamente in diretta conper il sesto episodio della serie.

La scorsa settimana portò a termine la terza missione del titolo di Arkane Studios, mentre quest’oggi si cimenterà in quella successiva ambientata nel Conservatorio Reale di Karnaka.

Come ormai saprete, la trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube. Siete invitati in particolare ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate, vi aspettiamo!

Vi ricordiamo che Dishonored: La Morte dell'Esterno è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.