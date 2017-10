Dishonored La Morte dell'Esterno e Rainbow Six Siege in diretta il 29 ottobre

Anche in questa ultima domenica di ottobre torna il doppio appuntamento targato Everyeye Live: per la giornata odierna abbiamo in programma due dirette dedicate a

Il live gameplay di Dishonored La Morte dell'Esterno andrà in onda alle 16:00, due ore di gameplay per scoprire nel dettaglio lo spin-off della serie Arkane Studios. Alle 21:00 invece spazio a RapiDNade, con la Rookie to Diamond di Rainbow Six Siege.

Entrambi gli appuntamenti andranno in onda in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.