Dishonored, qual è il più bello? La classifica della serie Arkane

Tra i diversi brand di Arkane Studios, Dishonored occupa un posto speciale nel cuore dei giocatori: la serie si è imposta come una dei maggiori rappresentanti degli Action/Stealth grazie in particolare alle enormi possibilità di approccio offerte dallo stratificato level design messo a punto dagli autori.

Anche se Dishonored 3 potrebbe essere in lavorazione, attualmente sono tre i giochi principali del franchise ad essere stati pubblicati da Arkane: attraverso la classifica dei Dishonored scopriamo qual è il miglior episodio.

3) Dishonored La Morte dell'Esterno

Noto in Italia con il sottotitolo di La Morte dell'Esterno, Dishonored Death of the Outsider è un'espansione standalone di Dishonored 2 ambientata dopo le vicende del secondo episodio: stavolta i giocatori prendono il controllo di Billie Lurk e la guidano in una missione con lo scopo di assassinare il misterioso Esterno. Pur senza vantare la stessa elevata qualità nel level design e nella struttura delle missioni visto nei suoi predecessori, Death of the Outsider si è comunque rivelata una valida aggiunta alla serie Arkane, raggiungendo un'onorevole media di 84 su Metacritic con la versione Xbox One.

2) Dishonored 2

Pubblicato nel 2016, Dishonored 2 prosegue la storia del suo predecessore rimettendoci ancora una volta nei panni di Corvo Attano e, stavolta, facendoci controllare anche la figlia Emily Kaldwin. La possibilità di affrontare l'avventura scegliendo tra due protagonisti differenti è stata una degli elementi chiave dietro al successo qualitativo del secondo episodio: sia Corvo che Emily sono infatti due personaggi ben caratterizzati e con proprie caratteristiche ed abilità specifiche meritevoli di essere sperimentate in due partite distinte, andando così a favorire la rigiocabilità. Il tutto unito ad un design degli scenari ancora più sofisticato che dà vita a missioni memorabili ed incredibilmente stratificate (Villa Meccanica in particolare). 88 è la media raggiunta dalle edizioni PS4 e Xbox One, una valutazione che sfiora meritatamente l'eccellenza.

1) Dishonored

All'epoca della sua originale uscita nel 2012, il primo Dishonored si rivelò una piccola, grande sorpresa all'interno del panorama videoludico di allora. Arkane Studios confezionò un Action/Stealth profondo ed articolato come ben poche altre produzioni contemporanee, capace di dettare nuove regole in termini di level design e nella profonda libertà d'approccio e di movimento messa a disposizione dei giocatori, che potevano affrontare ogni singola missione attraverso molteplici strade alternative. L'impatto avuto dall'originale Dishonored, la cui versione PC ha toccato un notevole 91 su Metacritic, è stato grande quanto basta per mettere Arkane sotto le luci dei riflettori, facendole guadagnare milioni di fan in giro per il mondo.

Bonus: Deathloop

Il director Dinga Bakaba, uno degli uomini chiave di Arkane Studios, ha confermato che Deathloop è ambientato all'interno dello stesso universo di Dishonored e collocato temporalmente molto tempo dopo le vicende di Dishonored Death of the Outsider. A conferma di ciò, la presenza nel gioco del 2021 di diversi riferimenti alla nota serie Arkane, volti così a rafforzare il legame tra i due giochi. Stando così le cose, l'avventura con protagonista Colt Vahn è dunque un'altra pregevole aggiunta al franchise di Dishonored: la nostra recensione di Deathloop conferma tutta la bontà del progetto, pur senza imporsi tra i migliori giochi Arkane di sempre.