Dishonored: la saga Arkane al centro del nuovo documentario di Noclip

La recente acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft e l'arrivo dei giochi della serie Dishonored in Xbox Game Pass ha riacceso l'interesse nei confronti di uno dei franchise più apprezzati dell'ultima decade.

Capita quindi proprio a fagiolo il nuovo documentario di Dishonored firmato da Noclip, progetto che si mantiene in piedi grazie al crowdfunding e che in questi anni ci ha regalato degli approfondimenti su un grande numero di videogiochi. Per realizzare quest'ultimo documentario, i ragazzi di Noclip si sono recati in Francia e in Texas, dove si trovano le due sedi principali di Arkane Studios, per intervistare i creatori di Dishonored e raccoglie informazioni sulla nascita e lo sviluppo della serie. Ne è scaturito uno speciale lungo quasi un'ora, in cui vengono sviscerati argomenti come la creazione dei sistemi e dei livelli alla base dell'immersive sim, oltre che la storia, il setting e due dei livelli più iconici in assoluto, Villa Meccania e Una Crepa nel Muro, facenti parte della campagna di Dishonored 2 - che, per la cronaca, è uno dei giochi Bethesda che vi consigliamo di giocare in Xbox Game Pass.

Potete guardare il documentario, disponibile solo con sottotitoli in lingua inglese, in apertura di notizia. A proposito di Arkane Studios, vi ricordiamo che il 14 settembre daranno alle stampe Deathloop per PC e in esclusiva temporale console PS5.