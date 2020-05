Dishonored: la serie tornerà su PS5 e Xbox Series X? Arkane apre alla possibilità

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com in occasione dei 20 anni di Arkane Studios, il direttore creativo della software house francese, Dinga Bakaba, riaccende le speranze dei fan di Dishonored ipotizzando l'eventuale ritorno della serie su PS5 e Xbox Series X.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di IGN Middle East, il dirigente di Arkane Studios è tornato sulle parole pronunciate nel 2018 dal collega Ricardo Bare sulla pausa della serie di Dishonored per chiarire che "quelle parole sono state male interpretate. Non credo che ci sia mai stata l'intenzione del team di mettere in pausa questa serie, volevamo semplicemente precisare che con Dishonored 2 e l'espansione successiva (La Morte dell'Esterno, ndr) avevamo ormai finito di raccontare la storia sull'Esterno e i Kaldwin".

Nel rimarcare il concetto, Bakaba aggiunge che "qualunque cosa accada in futuro, quella storia di Dishonored è completa. Questa è la risposta migliore e più onesta che possiamo dare ai fan. Per noi, d'altronde, è stato strano realizzare quel sequel perchè era un qualcosa che non avevamo mai fatto in precedenza, ma ciò non cambia il nostro approccio che è quello di uno studio che non lega il suo nome a quello di una singola proprietà intellettuale".

Prima di considerare l'eventualità di ritornare nella dimensione di Dishonored per dare vita a un nuovo capitolo su PC, PS5 e Xbox Series X, gli studi Arkane devono però completare lo sviluppo di Deathloop, l'avventura sci-fi annunciata all'E3 2019.