Disinformazione videoludica: Francesco Fossetti terrà un panel al Comicon oggi

"Ignoranza sui videogiochi, è giunta l’ora di conoscere meglio l’argomento?" è la domanda retorica che si pone il nostro Francesco Fossetti e che porrà a tutti quelli che vorranno partecipare al panel che si terrà oggi dalle 11 alle 12 al Comicon 2019 a Napoli.

L'annuale manifestazione che si tiene nel capoluogo campano alla Mostra d'Oltremare, è infatti un ottimo palcoscenico per parlare di videogiochi, e in questo caso di alcune problematiche legate ad essi. Troppo spesso infatti, quella che è una passione che accomuna ormai milioni di persone in tutto il mondo, e che viene anche elevata dagli addetti del settore e non solo, al rango di "ottava arte", viene anche svilita ed accusata delle peggiori nefandezze.

Fatti di cronaca nera vengono ricollegati in maniera troppo superficiale all'utilizzo dei videogame, ad esempio. Molte volte la causa, oltre al sensazionalismo che in genere suscitano notizie del genere, la causa di tutto ciò è semplicemente una scarsa conoscenza del mezzo. L'industria del videogioco si è evoluta talmente tanto nel corso degli ultimi anni, che quasi fa paura, soprattutto a chi magari non è mai stato un videogiocatore, o che comunque non conosce le meccaniche e le tematiche ad esempio del medium videoludico.

Se volete approfondire sulla questione dunque, non vi resta che attendere il panel di questa mattina. Date un'occhiata anche al programma del Comicon 2019 per quanto riguarda il mondo dei videogame, perché sono previsti anche tanti altri appuntamenti interessanti che, se siete alla manifestazione, vi consigliamo di non perdervi!