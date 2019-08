Disintegration in azione: 7 minuti di gameplay dallo shooter del co-creatore di Halo

Tra i protagonisti dell'edizione 2019 della Gamescom troviamo sicuramente posto il nuovo shooter nato dal team di sviluppatori di Marcus Lehto, co-creatore di Halo.

Il titolo si è infatti mostrato al pubblico in occasione dell'Opening Night Live, durante il quale è stato trasmesso un interessante trailer di Disintegration. Quest'ultimo ci ha permesso di fare la conoscenza di Romer Shoal, uomo la cui mente è stata impiantata all'interno di un'armatura artificiale. Una pratica nota come "Integration" ed adottata dalla comunità umana come soluzione estrema per sopravvivere ad una profonda crisi sociale ed ambientale che ne aveva portato la civiltà sull'orlo dell'estinzione. In seguito al reveal sono state diffuse dal team di sviluppo diverse informazioni su campagna e componente multiplayer di Disintegration.



In occasione della Gamescom 2019, i colleghi di IGN.com hanno avuto modo di pubblicare alcuni minuti di gameplay di Disintegration. La sequenza ha una durata di circa sette minuti e mostra alcune interessanti meccaniche dello shooter targato V1 Interactive. Il gioco ad ora non dispone di una data di pubblicazione definitiva, ma il suo esordio sul mercato è atteso nel corso del 2020. In attesa di maggiori informazioni, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di Disintegration, a cura di Daniele D'Orefice.