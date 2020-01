Disintegration: il titolo del co-creatore di Halo avrà ben due sessioni di Beta

V1 Interactive e Private Division hanno annunciato che Disintegration, il nuovo FPS con elementi strategici del co-creator di Halo, Marcus Lehto, avrà una fase di beta tecnica per il comparto multiplayer alla fine del mese di gennaio.

I test di Disintegration si terranno in due diverse sessioni: la Closed Beta per PlayStation 4, Xbox One e PC è fissata per il 28 e 29 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 08:59. Seguirà poi una Beta pubblica che inizierà il 31 gennaio e finirà l'1 febbraio con le iscrizioni che sono attualmente aperte. Tutte le sessioni presenteranno due delle tre modalità multiplayer previste per la versione finale del gioco. La prima modalità si chiama Recupero e consiste nel consegnare le armi ai propri alleati mentre si difende una determinata zona. La seconda si chiama Controllo e prevede la classica lotta tra squadre per il dominio del campo di battaglia.

Disintegration sarà ambientato in un futuro distopico in cui l'intera umanità si trova sull'orlo della distruzione totale. Recentemente gli sviluppatori hanno pubblicato un video di gameplay che consente di dare un primo sguardo al titolo. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'approfondita anteprima di Disintegration.