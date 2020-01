Disintegration: data e orario della Beta pubblica e privata

Private Division annuncia che la Beta tecnica di Disintegration, nuovo sparatutto in soggettiva sviluppato da V1 Interactive e del co-creatore di Halo Marcus Lehto, sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC martedì 28 gennaio dalle 17.00 alle 9.00 (di mercoledì 29) e mercoledì 29 gennaio dalle 17.00 alle 9.00 (di giovedì 30 gennaio).

In data 31 gennaio e 1 febbraio la beta sarà invece pubblica, sempre per PS4, Xbox One e PC. Durante le fasi beta sarà possibile provare 2 delle 3 frenetiche modalità multigiocatore che saranno disponibili al lancio del gioco completo.

In Retrieval, la prima modalità di gioco, 2 squadre competeranno in 2 round. In ognuno di questi una squadra cercherà di portare a destinazione un oggetto che potrà essere trasportato solo dagli uomini a terra mentre l'altra squadra sarà in difesa. Nella seconda modalità, Control, le 2 squadre si contenderanno il dominio di vari punti sulla mappa. I giocatori dovranno assicurarsi che le loro truppe a terra restino in vita e all'interno della zona di controllo, unico modo per accumulare punti e vincere la partita.

La beta renderà disponibili 7 degli equipaggi inclusi nella versione finale del gioco, come i Tech Noir (che infliggono danni maggiorati) o i Warhedz (che hanno la facoltà di lanciare ordigni nucleari). Lo scopo delle beta è assicurare la stabilità della rete e raccogliere il feedback degli utenti prima del lancio di Disintegration, che avverrà nel corso del 2020.