Disintegration ha una data di uscita, aperti i preordini

V1 Interactive e Private Division hanno annunciato oggi la data di uscita di Disintegration per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, aprendo i preordini su Steam e Xbox Store.

"Questo sparatutto fantascientifico in soggettiva introduce elementi tipici degli strategici in tempo reale per dar vita a un'esperienza totalmente innovativa. Prendi il volo nei panni di Romer Shoal, leader della resistenza e Fuorilegge, sfrutta il tuo potente graviciclo insieme alle tue abilità tattiche per salvare le ultime vestigia dell'umanità dal soverchiante, mortale pericolo rappresentato dalla Rayonne. Oltre alla campagna a giocatore singolo, Disintegration offre un comparto multigiocatore con tre modalità di gioco distinte su sei diverse mappe, a cui se ne aggiungeranno altre dopo il lancio del gioco."

Disintegration sarà disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme citate, effettuando il preordine al prezzo di 49,99 euro riceverete una skin unica per l'equipaggio, emote personalizzata, medaglie per i gravicicli e un vessillo, quest'ultimo differente in base alla piattaforma scelta. Diretto da Marcus Lehto, papà di Master Chief e co-autore di Halo, Disintegration uscirà il 16 giugno.